"Sefton Hill et Jamie Walker, cofondateurs de Rocksteady, se sont réunis pour former un nouveau studio de création de jeux AAA en 2023, appelé Hundred Star, dont le siège se trouve à Londres. Aujourd'hui, eXputer a appris que le développeur travaille sur son premier projet : Un jeu d'action-aventure AAA standard, SOLO , construit avec le moteur Unreal Engine 5.



Malheureusement, on ne sait pas grand chose de plus sur ce jeu, mais le partenariat a déjà été signé, et Xbox Game Studios finance le premier projet du studio. Il est probable que le titre soit une exclusivité de plateforme et qu'il sorte dans un avenir proche à la fois sur les consoles Xbox et sur PC, mais compte tenu de l'approche actuelle de Xbox en matière d'exclusivité, il est difficile de dire ce qui se passera à l'avenir."



le studio Hundred Star s'est développé au cours de sa création en 2023, atteignant aujourd'hui un nombre d'employés proche de 100. Parmi eux, plus de 20 développeurs sont des anciens de Rocksteady, le studio connu pour son travail sur l'emblématique franchise Batman : Arkham et le relativement récent Suicide Squad : Kill the Justice League.