"Tout comme Xbox s'est associé à https://www.gamekyo.com/blog_article475100.html ) , un studio formé par d'anciens responsables de Rocksteady, eXputer a maintenant vu des preuves graphiques que la société a également obtenu la distribution d'un nouveau projet de la société montréalaise Panache Digital Games. Pour ceux qui ne sont pas au courant, Panache a été formé en 2014 par le créateur original de la franchise Assassin's Creed, Patrice Désilets.Les détails précis du jeu sont rares, mais je peux dire qu'il est construit en Unreal Engine 5. De plus, il est possible que cejeu soit 1666 : Amsterdam, le projet passion de longue date de Patrice, mais je ne peux pas le confirmer pour l'instant. Lors du Reboot Develop de cette année, Panache s'est présenté avec un pitch, expliquant ce sur quoi le studio travaille, espérant probablement trouver un éditeur pour le nouveau jeu.Enfin, une source interne a des raisons de croire que Panache prévoit une fenêtre de sortie enpour le titre, mais logiquement, les choses peuvent changer avec le temps.À propos de Panache :Le seul jeu de Panache jusqu'à présent est Ancestors : The Humankind Odyssey, un jeu de survie à la troisième personne sorti en 2019 sur Xbox One, PS4 et PC."