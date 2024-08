Castlevania Dominus Collection enfin confirmé, et disponible de suite sur tous les supports

C'est du recyclage comme bien des choses du Partner Showcase mais ce fut pourtant l'un des moments marquants pour une partie de la communauté qui en attendait l'annonce depuis des mois :, regroupant les trois épisodes Nintendo DS, est une réalité et c'est peu de le dire puisque balancé en shadow-drop sur tous les supports (si non disponible chez certains, c'est juste une question de minutes ou heures).Outreet, la compilation intègre en sympathique bonus le jeu arcade, avec rendu d'origine et version remakée.