20 minutes de gameplay pour Star Wars Outlaws

a bénéficié d'une vague de previews à quelques semaines de son lancement et VGC nous fait part d'une longue vidéo de 20 minutes sur un build dit « quasiment finalisé », l'occasion également d'obtenir de nouvelles informations, notamment un mot sur le système de réputation envers les 3 factions (dont le Cartel des Hutt) permettant d'obtenir des remises dans certaines boutiques, de la tranquillité dans les avant-postes plutôt que « la bagarre » et surtout l'accès à de nouvelles zones.Les retours évoquent également un monde ouvert plutôt agréable à parcourir et mieux travaillé que plusieurs jeux Ubisoft sur le sujet, mais également un certain manque d'intérêt pour les phases de shoot dans l'espace, probablement par manque d'expérience des développeurs en la matière.A vérifier plus en détails le 30 août sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.