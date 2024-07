Gran Turismo 7 : un nouveau circuit et 6 bolides supplémentaires pour la prochaine MAJ

Dans le cadre des derniers « GT World Series » (à Montréal), Polyphony Digital a présenté la prochaine MAJ de, d'ailleurs un peu plus copieuse que d'habitude, avec tout de même 6 véhicules supplémentaires, l'ajout des pneus Michelin, une compatibilité étendue pour l'IA Sophy, une update de la physique des bolides et surtout une nouvelle piste.Pour cette dernière, ce sera Eiger Nordwand récupéré de(et 5), et la mise en ligne de l'ensemble est programmée pour le 25 juillet.