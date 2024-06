N.Yoshida : entre mise en avant de Final Fantasy XIV et démenti pour son implication sur FFIX

Il faudra attendre encore un peu plus de deux semaines pour se lancer dans l'extensionde, mais Square Enix souhaite prendre de l'avance en diffusant de suite le trailer de lancement que voici, s'attardant essentiellement sur le contexte scénaristique nous envoyant sur un nouveau continent entre nature sauvage et ville futuriste, avec ajout de 2 nouveaux jobs (Pictomancien et Rôdeur Vipère).En parallèle de la présentation, Naoki Yoshida a tenu à apporter une précision sur ses derniers propos : si l'homme a annoncé que son équipe avait deux nouveaux projets en parallèles, aucun ne concernera, de près comme de loin. Il a ajouté pour l'anecdote que les fans refuseraient de toute façon de le voir aux commandes par peur qu'il en fasse un action-RPG.La refonte dequi reste actuellement à l'état de rumeurs malgré la validation de nombreux insiders, tout comme pour