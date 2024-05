Path of Exile II confirmé sur PS5 et XBS

La concurrence arrive pouravec Grinding Gear Games qui annonce l'entrée en Early Access deen fin d'année, sur PC évidemment, mais également sur Xbox Series et PlayStation 5, le dernier cas étant le plus surprenant tant les accès anticipés ne sont pas légions sur le PS Store.Tout sera servi sur un plateau, rien que le jeu déjà (c'est un F2P, et garanti sans « pay to win »), mais également des options cross-play & cross-save, du coop à 2 sur le même écran, en plus de l'assurance que les futures extensions seront tout autant libres d'accès. Ne reste pour les fans du genre plus qu'à patienter, en se préparant à étudier les possibilités de build très fournies : 12 classes (chacune avec 3 types de spécialisation, pour 36 styles au total), 240 gemmes d'aptitudes et 200 gemmes de soutien, quasiment toutes combinables.