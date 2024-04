Stellar Blade : un petit trailer pour découvrir le doublage japonais (que vous n'aurez pas)

Vous reprendrez bien un peu de? Car il n'y a visiblement pas eu assez de trailers pour ce qui est le plus gros morceau de ce mois d'avril (il est vrai assez calme) et en voici donc un de plus, cette fois pour mettre en avant le doublage japonais qui, en passant, sera justement exclusif au Japon. Pour nous autres, ce sera l'ensemble des voix européennes et la VO (donc le doublage coréen).Encore 10 jours pour le lancement de cette exclusivité PlayStation 5, dont la démo reste accessible pour découvrir le début du jeu.