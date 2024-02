Foamstars : davantage de saisons, davantage de pass payants (mais moins chers)

Encore un rapide retour vers le dernier State of Play, juste pour proposer ce trailer dequi a néanmoins son importance car dévoilant les contours de la première année de contenu.Les hostilités seront lancées dès le 6 février avec sa proposition Day One pour les abonnés PS Plus et l'ouverture de la Saison 1, signifiant la sortie d'un habituel « Pass » à 5,99€ pour du cosmétique. Un prix néanmoins plus bas que la moyenne, déjà parce qu'on rappelle qu'il ne s'agit pas d'un F2P, mais aussi parce que les récompenses (41) seront moins nombreuses vu le rythme des saisons : une toutes les 6 semaines environ, avec à chaque fois un renouvellement des personnages, cartes & events particuliers.Bonne chance à Square Enix, eux qui veulent toujours leur Gaas magique sans trop y parvenir en dehors du mobile et de la branche MMO.