Forza Motorsport : nouvelle MAJ en approche... et des questions posées sur l'avenir de Turn10

Difficile de mesurer l'audience et le succès deavec l'inconnu Game Pass (en tout cas sur les ventes Steam, ce n'est pas trop ça) mais dans tous les cas, face aux critiques nombreuses et légitimes de la part de la communauté, Turn10 annonce vouloir se retrousser les manches pour cette année 2024.On nous fait donc la promesse d'un point sur la situation chaque trimestre et les points vitaux restent pour l'heure les suivants pour ce début d'année :- Améliorer (grandement) la fiabilité et la précision du système de pénalité- Améliorer l'IA jugée trop agressive- Corriger le problème du temps réclamé pour pouvoir acheter des améliorationsEt bien entendu le contenu, mais les choses ont le mérite de s'enchaîner assez bien avec il n'y a pas si longtemps une MAJ 3.0 incluant le circuit Hockenheim et 33 nouvelles tenues, et aujourd'hui annoncée la MAJ 4.0 (pour le 16 janvier) avec :- Le circuit Daytona International Speedway- Une nouvelle section pour agrémenter le mode carrière (Challengers Italiens)- Une salve de nouveaux events en Open Tour et multiIroniquement, c'est parallèlement à tout cela que Elliott Lyons (ancien Design Director chez Turn10) s'est exprimé sur la situation devenue très compliquée de la franchise, ne blâmant pas ses anciens proches collègues mais pointant des problèmes de directives au sommet du studio jusqu'à Microsoft lui-même.Car en apparence assez fataliste, l'homme ne cache pas que Xbox devrait mieux appréhender l'avenir plutôt que d'enchaîner des épisodes avec certaines fonctionnalités copié/collé ayant provoqué une lassitude du marché (est loin d'être le seul touché), et tenter l'un des deux paris suivants au choix :1) Constituer une nouvelle équipe directive chez Turn10 qui imposera une vision neuve pourafin de réellement marquer une différence avec le passé grâce à des idées inédites.2) Laissermourir en paix, et tenter de lancer une toute nouvelle franchise automobile visant un public neuf en se concentrant uniquement sur « les merveilles techniques des courses modernes » (donc uniquement les bolides les plus performants), quitte à se passer de Turn10… quitte à faire appel à l'IA pour « mettre en place des idées innovantes ».Gageons que Microsoft surveille de toute façon de près l'avenir du studio.