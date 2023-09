Mortal Kombat 1 : le trailer de Van Damme

C'était annoncé dès l'officialisation de cet épisode, et il aura fallu attendre la dernière étape de la communication pré-launch depour découvrir le « skin Jean-Claude Van Damme » pour Johnny Cage. La ressemblant n'est pas frappante, mais on reconnaîtra qu'une fois de plus, la Fatality associée fait preuve d'ingéniosité.Encore une dizaine de jours pour prendre en main cet épisode, en n'oubliant pas que le skin en question est réservée aux possesseurs des éditions spéciales (Premium ou Collector), ou tout simplement du premier Kombat Pass.