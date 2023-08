Red Dead Redemption : du gameplay sur Switch

Et voilà, c'est aujourd'hui quefait son retour sur PlayStation 4 et Nintendo Switch (techniquement déjà dispo sur One depuis le patch One X), au prix de 49,99€ uniquement en dématérialisé pour l'heure et pour les curieux, GameSpot nous montre un aperçu sur l'hybride de Nintendo pour montrer la qualité du portage (très correcte effectivement).Une version physique sortira sur les deux consoles le 13 octobre, pendant que les joueurs PC continueront de se demander ce qu'ils ont bien pu faire de mal pour être privé de ce monument depuis 13 ans.