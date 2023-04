Disney Illusion Island : Dlala Studios veut faire le pari du platformer sans ennemi à combattre

On ne s'était même pas posé la question à la vue des différentes vidéos, et c'est avec surprise que l'on apprend via une interview de Dlala Studios (accordée à IGN) quene proposera aucun ennemi à combattre tout au long de son aventure (il y en a quelques uns, mais tous à esquiver quoi), car la volonté des développeurs est de se consacrer exclusivement au platformer brut et aux mouvements des personnages.En deuxième lieu, même si l'on a eu tendance à comparer un peu trop viteavecpour certains points esthétiques et son gameplay aussi bien solo que coop à 4, la structure n'aura rien de semblable : on parle ici d'un MetroidVania, avec donc sa grande map, et des mouvements additionnels que l'on pourra débloquer en progressant, pour pouvoir revenir en arrière et débloquer d'autres accès.Exclusivité Switch, le titre sortira le 28 juillet.