Guilty Gear Strive : premier jeu ''purement'' Arc System Works à dépasser le million

On reste dans le domaine de la baston avec cette fois Arc System Works qui annonce quea passé le million de ventes, une première dans l'histoire du développeur et ses franchises maisons. Oui, « franchise maison » car bien entendu,a fait bien mieux (8 millions), mais c'est techniquement un jeu Bandai Namco.qui en tout cas accueille aujourd'hui Bridget dans le cadre de la Saison 2, qui aura droit à un autre perso d'ici la fin d'année, et deux autres en 2023 (en plus de deux stages).