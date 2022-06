Longue présentation de gameplay et date de sortie pour A Plague Tale : Requiem

Comme promis par Asobo Studio,enchaîne sa communication avec une longue présentation de gameplay pour montrer quelques unes des nouvelles mécaniques tout en flattant les yeux vu le rendu graphique.Mais le plus important, c'est bien évidemment la date de sortie officielle, et ce sera donc pour le 18 octobre sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, sans oublier une version Switch en Cloud, et une proposition Day One dans le Game Pass (PC, Xbox, xCloud).