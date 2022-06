PS Plus : le nouveau service se lance en Europe

Servi après les deux autres principaux territoires, l'Europe accueille aujourd'hui (ce 23 juin) la nouvelle offre PlayStation Plus avec ses trois gammes à retrouver ci-dessous, et une liste conséquente de titres dont on épargnera les détails, vous laissant aller découvrir tout cela sur le site officielBien entendu, tout comme l'offre standard (devenu Essential), les autres catalogues seront amenés à évoluer au fil des mois, avec des rajouts constants, mais également des retraits comme chaque formule à abonnement.- 8,99€ par mois / 24,99€ par trimestre / 59,99€ par an- Équivalent au PS Plus actuel- 13,99€ par mois / 34,99€ par trimestre / 99,99€ par an- Inclus l'offre Essential- Un catalogue de titre à télécharger (PS4/PS5)- 16,99€ par mois / 49,99€ par trimestre / 119,99€ par an- Inclus les offres Essential et Extra- Ajoute un catalogue des anciennes générations, dont la PS1, PS2, PSP (Cloud et téléchargement) ainsi que PS3 (uniquement Cloud).- Ajoute la possibilité de jouer aux jeux PS4 en Cloud Gaming- Des versions d'essai de plusieurs titres dont...