Xenoblade Chronicles 3 : la présentation, le nouveau trailer, des infos et un Expansion Pass

Le petit Direct spéciala eu lieu, fournissant toutes les informations nécessaires sur ce nouvel épisode toujours signé Monolith Soft, mais également quelques surprises dans le système de jeu dont le nouveau système de fusions ou encore le septième personnage interchangeable, parmi un large choix de volontaires (« Héros ») à travers le monde d'Aionios.En plus d'un trailer, on repartira avec le fait qu'une fois de plus, nous aurons droit à un certain suivi via un Pass à 29,99€, composé des choses suivantes.29 juillet (jour du lancement du jeu) :- Des items bonus- De nouvelles couleursD'ici le 31 décembre 2022 :- De nouveaux défis- Un personnage supplémentaire (« Héros »)- Des quêtes inédites- De nouvelles tenuesD'ici le 30 avril 2023 :- Même chose que précédemment décritCourant 2023, après avril :- Une grosse extensionEnfin, le titre sera compatible Amiibo pour récupérer de nombreux objets, avec en tête d'affiche l'Amiibo Shulk qui débloquera la fameuse arme Monado.