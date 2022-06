Resident Evil 4 Remake officialisé avec un trailer et une date de sortie !

Bon bah les choses ont magnifiquement bien commencé pour le State of Play avec le triple combo pour le remake de: une officialisation déjà, un trailer en bonne et due forme et même une date de sortie.On a donc rendez-vous le 24 mars 2023 pour redécouvrir ce grand monument de l'histoire de la franchise, entièrement refait, et ce sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, avec même en bonus du « contenu » pour le PlayStation VR 2.