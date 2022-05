Loi anti-lootboxes : Diablo Immortal finalement interdit dans deux territoires européens

Attendu pour ce jeudi 2 juin avant tout sur mobile mais également sur PC dans le cadre d'une bêta ouverte, le F2Pvient soudainement d'être annulé en Belgique et aux Pays-Bas.On se doute qu'à moins de vivre dans ces deux pays, l'information vous passera au-dessus (que le jeu vous intéresse ou pas) mais la raison donnée au dernier moment par Activision Blizzard a le mérite de relancer le sujet : l'éditeur n'a pas réussi à contourner la loi mise en vigueur il y a quelques années, interdiction formellement tout jeu vidéo proposera des lootboxes et équivalent (ne sort pas dans ces deux pays par exemple).Un porte-parole préfère d'ailleurs prévenir : si vous résidez dans un de ces deux pays et que vous téléchargez tout de même le jeu en passant par un autre store (exemple : le store FR), il y a un énorme risque de ban.