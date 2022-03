Nintendo : le RPG mobile Dragalia Lost va mourir sans avoir connu la France

Projet un peu à part dans l'univers de Nintendo sur mobile, le RPGva mourir sans avoir eu le temps de se faire connaître du plus grand-nombre, n'étant sorti qu'aux USA et au Japon ainsi que sur quelques territoires par-ci par-là. En tout cas jamais chez nous.Le titre aura eu le temps de connaître 26 chapitres (dont la deuxième partie du dernier arrivera en juillet 2022) avant la fermeture des serveurs. Un peu dommage quand on se souvient que sa percée commerciale fut supérieure à celle deet, avant de totalement s'écrouler quelques mois plus tard.