A moins d'une annonce clairement inattendue (on n'y croit plus, soyons honnêtes), ce n'est pas encore demain la veille que nous verrons l'ombre d'un nouveau, mais les fans seront « peut-être » heureux d'apprendre que l'épisode N64,donc, sera le prochain élu à intégrer le service NSO+, et ce dès le 11 mars prochain. Dans 2 jours quoi.Pour rappel, le dernier épisode de la franchise a bientôt 20 ans : c'était sur GBA, en 2004...