Nouvelle bande-annonce et quelques visuels pour A Plague Tale : Requiem

6 mois après l'attendue révélation,est revenu faire parler de lui à l'occasion des Game Awards avec une bande-annonce montrant de nouveau le retour du duo du premier épisode, quelques années après les tragiques événements qui n'empêcheront pas de nouveaux problèmes, cette fois davantage dans le sud, et avec de nouveaux éléments de gameplay (ce qui ne sera pas du luxe d'ailleurs).Sortie prévue courant 2022 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, mais également sur Switch (via le Cloud).