Gungrave GORE montre enfin du gameplay

Il était temps que ça bouge un peu pour, titre censé sortir en 2019 quand même et qui aura donc attendu ce TGS pour enfin dévoiler de premiers extraits de gameplay, mélangés avec la cinématique déjà offerte en période E3.On espère que la qualité sera « légèrement » supérieur à l'épisode PS2 et c'est avec trois ans de retard (donc 2022) que nous aurons la réponse, sur PC, PlayStation 5, Xbox Series mais également PlayStation 4 et Xbox One.