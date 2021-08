Forza Horizon 5 refait son grand show

Pas la moindre trace dedurant le show Xbox, mais au moins la digne présence deavec une équipe de Playground Games qui vient une nouvelle fois prouver toute sa maîtrise dans la discipline au travers de 8 minutes de gameplay intense.On apprendra en outre que c'est la Mercedes-AMG ONE et la Ford Bronco Badlands qui seront choisies pour la jaquette, et que pour les intéressés, il y a une nouvelle manette dont on laissera chacun juger du style.Sortie prévue le 9 novembre sur PC, Xbox Series et Xbox One.