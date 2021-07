Death Stranding : l'édition Director's Cut sur PS5 commence à dévoiler ses ajouts

Le 24 septembre est donc la date choisie par Sony et Kojima Production pour le retour dedans sa forme « Director's Cut », exclusivement sur PlayStation 5 (jusqu'à une version PC ?), et qui est plutôt bien chargée en ajout déjà sur le plan technique avec le choix entre 4K upscale / 60FPS et Full 4K / 30FPS, des temps de chargement bien réduits et une certaine exploitation de la DualSense même si l'équipe doit encore nous en dire plus à ce sujet.Et niveau contenu, on repartira avec de nouvelles missions scénarisées pour lever le voile sur certains sujets (comme autour de BB), la promesse de nouvelles zones et véhicules qui restent encore à découvrir avant la sortie, mais aussi, ça on le voit de suite, un travail effectué autour de la partie action avec de nouveaux affrontements, un gameplay amélioré pour le corps-à-corps et de nouvelles armes. Les livraisons ne seront pas en reste avec des outils inédits dont la catapulte qui a déjà bien fait parler d'elle, en y ajoutant ce qui semble être un délire de courses/circuits probablement annexe mais pourquoi pas.Derniers détails : l'upgrade coûtera seulement 10€ et on nous signale que les skins exclus de la version PC (en collaboration avecet) seront bien dans cette version PS5.