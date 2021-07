Steelrising : premier aperçu des combats pour la prochaine production de Spiders (Greedfall)

Après, meilleur succès aussi bien critique que commercial de Spiders, la boîte française va désormais s'attarder comme on le savait déjà sur, encore une nouvelle licence mais cette fois en collaboration avec Nacon.Et les nouvelles du jour se résument à un premier aperçu de gameplay et quelque chose de plus clair sur ce scénario situé dans un XVIIIe siècle alternatif où l'époque de la royauté parisienne côtoiera les androïdes : on y incarnera l'une de ses machines, devant mener la fameuse Révolution face à Louis XVI, lui aussi entouré de robots du même genre.Toujours porté RPG dans ses grandes lignes, du moins pour ce qui concerne l'évolution de l'avatar,sera néanmoins beaucoup plus porté vers l'action avec un certain degré d'exigence… Oui, la directrice créative va jusqu'à parler de Souls-like. Pourquoi pas.Par contre, ça sort en juin 2022 (PC, PS5, SX) donc un peu de patience.