Resident Evil 4 : la VR avant le remake

Le remake deest aujourd'hui un secret de polichinelle (avec un chantier qui ne se passerait pas aussi bien que prévu d'ailleurs) mais en attendant que Capcom officialise la chose, de même que pour un certainsur Switch, le cultissime bébé de Shinji Mikami reviendra ENCORE mais cette fois en version VR via un partenariat avec Facebook.Une présentation plus détaillée tombera la semaine prochaine durant l'Oculus Gaming Showcase mais on sait déjà que sortira dans le courant de l'année, exclusivement sur l'Oculus Quest 2.