PlatinumGames dévoile le shoot Sol Cresta

On sait que nous sommes dans un jour « à risques » coté actualité mais on tenait à vous proposer cette vidéo de, un shoot développé par PlatinumGames en partenariat avec Hamster, prévu on ne sait encore quand mais en tout cas cette année, sur PC, PlayStation 4 et Nintendo Switch.Le truc étant que ce titre a déjà servi de poisson d'avril l'année dernière mais cette fois, les choses semblent beaucoup plus officielles, rien que par ce trailer, et ce ne serait pas la première « blague » qui devient une réalité (…).