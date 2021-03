Tekken 7 : Lidia Sobieska se présente

Les beaux jours ne sont pas encore là, du moins selon où vous habitez, et Bandai Namco apportera lui-même le soleil avec la nouvelle MAJ deattendu ce mardi dans le cadre de la saison 4, proposant un nouveau stage qui sent bon l'été, mais aussi et surtout la toute nouvelle combattante : Lidia Sobieska, la fameuse ministre polonaise qui troquera ses habits de fonction pour aller défoncer quelques tronche en appliquant l'art du Shōtōkan-ryū.Le perso coûtera 5,99€ et il faudra rajouter 2,99€ pour le stage, sachant que l'ensemble est inclus dans le Pass 4 qui a déjà fourni Kunimitsu (et son stage).