Final Fantasy XVI : un portage Xbox imparfait et de toute façon passé totalement inaperçu

Exception faite de quelques naïfs, personne ne s'attendait à ce quesoit un succès sur Xbox Series. Et comme prévu, le lancement très tardif est passé totalement inaperçu avec une apparition aux alentours de la 400e place des ventes Xbox Store US, pour un total mondial selon Alinea Analytics d'environ 22.000 ventes au niveau mondial en une semaine. Voilà.Après, est-ce réellement démérité avec un prix de 60€ (hors DLC) après tant de retard, et une optimisation moyenne : 1224p/30FPS sur Xbox Series X en Qualité (1440p sur PS5) et 720p en Performance (1080p sur PS5). Seul honneur à cette version selon Digital Foundry : le mode Qualité à 60FPS est ultra stable sur Xbox, mais oscille entre 45 et 60 sur PS5 selon les moments.