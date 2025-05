Shift Up : Stellar Blade 2 est bien en développement, et ''pourrait'' arriver assez rapidement

Avec la sortie proche desur PC, les coréens de Shift Up peuvent maintenant dire les choses clairement : une suite est actuellement en préparation, et même probablement depuis un certain temps quand les mecs estiment une sortie d'ici 2027 vu le graphique ci-dessous.Un objectif qui peut en tout cas surprendre, surtout quand la société veut dans le même temps lâcher sa nouvelle licence au nom de code, mais comme chacun sait, les reports habituels permettront d'affiner tout cela avec un peu plus de « réalisme ».