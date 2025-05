Cyberpunk 2 : on a au moins une info Cyberpunk 2 : on a au moins une info

Ce n'est pas demain la veille que nous verrons ne serait-ce qu'un bout de teaser pour Cyberpunk 2, et c'est d'ailleurs préférable que les mecs prennent cette fois tout le temps nécessaire, mais c'est lors de l'event Digital Dragons (Pologne) que Mike Pondsmith a accepté de lâcher UNE info : cette suite aura l'honneur de nous proposer une toute nouvelle ville bien urbaine, donc autre que Night City, sans d'ailleurs savoir si nous aurons ou pas l'occasion de remettre les pieds dans cette dernière.



Alors ça paraît logique mais un tout nouvel environnement urbain, ce n'était pas forcément gagné d'office (demandez à Insomniac), et reste donc à voir si les nombreuses affiches pour Chicago dans CP2077 était ou non un teasing pour l'avenir.