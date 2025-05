Selon Akihiro Hino (Level-5), ''80 à 90%'' des jeux en chantier exploitent désormais l'IA Selon Akihiro Hino (Level-5), ''80 à 90%'' des jeux en chantier exploitent désormais l'IA

Il y a ceux qui avouent pleinement se lancer dans la technologie IA, quand d'autres se montrent discrets sur le sujet, mais dans les deux cas, le sujet serait publiquement minimisé selon Akihiro Hino (PDG de Level-5) qui ne s'est pas gêné pour vendre la mèche lors d'un discours au TGCA : selon lui, « 80 à 90 % » des jeux actuellement en cours de chantier exploitent l'IA pour la conception du code.



Bien sûr, il ne suffit pas de lancer quelques prompts magiques pour arriver à un résultat potable, juste que tout est ensuite « corrigé et finalisé par des programmeurs humains », cela incluant à peu près tout ce qui est possible, de la musique au gameplay en passant par le game-design, et que la différence avec le temps jouera sur l'esthétique maison. Selon lui encore une fois.



D'ailleurs Hino a déjà montré patte blanche en avouant que Level-5 exploite l'IA depuis un certains temps pour la conception préalable de dialogues PNJ ou la création d'assets, mais toujours non sans correction humaine avant validation.