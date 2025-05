Switch : mise à jour des ventes softwares Switch : mise à jour des ventes softwares

Comme à chaque fois, le rapport fiscal de Nintendo est accompagné d'une mise à jour des données softwares, ici moins éclatantes que de coutume vu la retraite en approche, mais permettant néanmoins à Mario Kart 8 Deluxe de garder espoir d'atteindre le chiffre stratosphérique des 70 millions de ventes.



L'unique nouveauté indiquée est celle de Donkey Kong Country Returns HD directement million-seller, tandis que l'éditeur se montre malheureusement muet sur Xenoblade Chronicles X : Definitive Edition (qui n'a certes eu que 11 jours de données à récolter).



Les 10 plus gros succès first-party de la Switch :



1) Mario Kart 8 Deluxe : 68,2 millions (+ 850.000)

2) Animal Crossing : New Horizons : 47,82 millions (+ 380.000)

3) Super Smash Bros. Ultimate : 36,24 millions (+ 360.000)

4) The Legend of Zelda : Breath of the Wild : 32,81 millions (+ 190.000)

5) Super Mario Odyssey : 29,28 millions (+ 240.000)

6) Pokémon Ecarlate & Violet : 26,79 millions (+ 410.000)

7) Pokémon Epée & Bouclier : 26,72 millions (+ 120.000)

8) The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom : 21,73 millions (+ 180.000)

9) Super Mario Party : 21,16 millions (+ 60.000)

10) New Super Mario Bros. U DX : 18,25 millions (+ 190.000)



Autres :



- Nintendo Switch Sports : 16,27 millions

- Mario Party Superstars : 14 millions

- Super Mario Party Jamboree : 7,48 millions

- The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom : 4,09 millions

- Paper Mario : La Porte Millénaire : 2,1 millions

- Mario & Luigi : L'Epopée Fraternelle : 1,97 million

- Luigi's Mansion 2 HD : 1,88 million

- Donkey Kong Country Returns HD : 1,27 million (NEW)



A ce jour, 1,39 milliard de jeux ont été vendus sur Switch.