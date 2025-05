Charts US : Assassin's Creed Shadows en grande forme, Xenoblade Chronicles X très discret Charts US : Assassin's Creed Shadows en grande forme, Xenoblade Chronicles X très discret

Circana nous a fait le point sur le marché US de mars 2025, une nouvelle fois en baisse sur bien des secteurs et notamment le hardware : en chute de 25 %, ce secteur représente le plus mauvais mois de mars depuis 2019.



La PlayStation 5 reste première (-26 %, 335.000), devant la Xbox Series (-9 %, 160.000) tandis que la future retraitée Switch se repose sur la dernière marche du podium (-34 %, 150.000).



En bref :



- Assassin's Creed Shadows est le 3e meilleur lancement de l'histoire de la franchise, derrière Assassin's Creed Valhalla et Assassin's Creed III. Il est actuellement la 2e meilleure vente de l'année.

- MLB The Show 25 fait 23 % mieux que le précédent, malgré la fin des versions PS4/One, mais il faut aussi noter que contrairement aux deux précédents épisodes, le nouveau cru ne fut pas proposé Day One dans le Game Pass.

- Split Fiction démarre fort (5e) tandis que Bleach : Rebirth of Souls se contente de la 10e place que n'aurait pas refusé Xenoblade Chronicles X (17e, mais sans le dématérialisé).





MEILLEURES VENTES POUR MARS 2025

(Pas de données numériques pour Nintendo, Take-Two et Saber Interactive)

(Classement en revenus générés par ventes)



1. Assassin's Creed Shadows

2. MLB The Show 25

3. Monster Hunter Wilds

4. WWE 2K25

5. Split Fiction

6. Call of Duty : Black Ops 6

7. PGA Tour 2K25

8. NBA 2K25

9. Bleach : Rebirth of Souls

10. Kingdom Come : Deliverance 2



11. Minecraft

12. Grand Theft Auto V

13. EA Sports FC 25

14. Red Dead Redemption 2

15. Madden NFL 25

16. Elden Ring

17. Xenoblade Chronicles X : Definitive Edition

18. Suikoden I & II HD

19. Marvel's Spider-Man 2

20. EA Sports College Football 25



MEILLEURES VENTES POUR 2025

(Pas de données numériques pour Nintendo, Take-Two et Saber Interactive)

(Classement en revenus générés par ventes)



1. Monster Hunter Wilds (=)

2. Assassin's Creed Shadows (NEW)

3. Kingdom Come Deliverance II (-1)

4. MLB The Show 25 (NEW)

5. Call of Duty : Black Ops 6 (-1)

6. WWE 2K25 (NEW)

7. Civilization VII (-4)

8. NBA 2K25 (-3)

9. PGA Tour 2K25 (-3)

10. Split Fiction (NEW)



Virés du classement : Madden NFL25, GTA V, EA Sports FC 25 et Minecraft.