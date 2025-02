Suite à l'énorme succès de Marvel Rivals, NetEase se débarasse de l'équipe US

L'industrie actuelle est dans une telle tourmente qu'il devient difficile de déterminer où chaque développeur se trouvera dans 5 ans. Votre jeu a fait un flop ? Alors vous avez de grandes chances d'être viré. Et s'il n'est pas encore disponible ? On éponge à l'avance, vous pouvez être viré. Mais si c'est un énorme succès ? Eh bien pareil en fait.Cara beau être l'une des indéniables réussites commerciales de ces derniers mois sur le secteur GAAS (top 5 des jeux les plus joués le mois dernier aux USA, aussi bien sur PC que PS5/XBS), le directeur du jeu Thaddeus Sasser vient d'apprendre avoir été mis à la porte, de même qu'un nombre indéterminé de son équipe, dont le concepteur de niveaux Gary McGee. Point commun entre tous ces malheureux ? Tous des américains, pendant que la team principale chinoise semble indemne (à vérifier néanmoins).Pour l'explication, nous n'aurons très probablement rien d'officiel, mais un des employés de Bungie a notifié que selon ses sources, NetEase souhaiterait simplement se retirer des USA et du Canada, d'où d'ailleurs sa séparation avec Worlds Untold (Vancouver) et Jar of Sparks (Seattle). Selon le directeur cinématographique John Ebenger, tout cela est purement politique (lié à des conflits commerciaux entre les USA et la Chine) et ne date pas de l'élection de Trump : le début de la mise en retrait a débuté en 2024.Dans le même ordre d'idées, nous avions eu écho il y a plusieurs mois (par Bloomberg) que la Chine avait également levé le pied sur ses investissements au Japon, d'où par exemple la fermeture de Oukah Studio juste après la sortie de