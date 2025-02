[RUMEUR] Steam Deck : vers une gamme ''consoles de salon'' ? (extas1s) [RUMEUR] Steam Deck : vers une gamme ''consoles de salon'' ? (extas1s)

Des rumeurs vont dans ce sens depuis un an, et c'est en ce jour que le toujours plus fiable extas1s nous apprend que Valve compterait faire son retour dans le monde des « PC consolisés » mais de salon, remis depuis le temps de l'échec de ses Steam Machines, et comptant se reposer sur le succès des Steam Deck, actuel plus gros succès dans ce secteur nomade au point que la concurrence cherche maintenant à en exploiter l'OS (Lenovo) ou en copier les contours (Microsoft).



Selon l'insider, cette nouvelle gamme tournerait sous RDNA4 (AMD) et venir de fait fricoter de près avec l'audience PlayStation et Xbox, avec toute l'ironie du fait que désormais, on y trouvera les jeux PlayStation Studios et Xbox Game Studios.



A suivre donc.