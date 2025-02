Sonic 3 devient le deuxième plus gros succès pour une adaptation JV au cinéma

Ses derniers instants de présence dans les salles auront permis àd'atteindre une nouvelle stature : avec 462,5 millions de dollars de recettes dans le monde, ce troisième film du hérisson bleu dépasse en bout de courses les résultats deetpour devenir le deuxième plus grand succès du cinéma en matière d'adaptation JV.Une affaire qui roule pour SEGA vu que chaque film fait mieux que le précédent (320 millions pour le premier, 405 millions pour le deuxième) et nous verrons donc ce que donneraen 2027.En revanche, le roi continue de regarder ses sujets de très haut :, c'est 1,36 milliard de dollars, et lui aura sa suite l'année prochaine.