Multiversus : la Warner jette l'éponge Multiversus : la Warner jette l'éponge

Multiversus a connu un départ éclatant qui a d'ailleurs surpris tout le monde jusqu'aux grandes pontes de la Warner, mais une gestion catastrophique et incompréhensible de son suivi (accès anticipé qui ne disait pas son nom puis arrêt pour revenir des mois plus tard) ont fait fuir une communauté n'ayant jamais faire marche-arrière : le jeu va officiellement mourir le 30 mai avec la fermeture des serveurs.



Dans le détail :



- Lancement de la Saison 5 du 4 février au 30 mai

- La Saison 5 ajouteront Aquaman et Lola Bunny (déblocable en jouant).

- Les micro-transactions sont dès aujourd'hui supprimés.

- Le jeu restera jouable hors-ligne (IA et multi local) au-delà du 30 mai.

- Il sera néanmoins supprimé des stores (mais re-téléchargeable si vous le possédez déjà).

- Attention : pour conserver vos données au-delà du 30 mai, il faudra impérativement vous connecter au moins une fois durant la Saison 5, ce qui créera automatiquement un fichier de sauvegarde local.



Un échec pour la Warner qui dans le domaine des GAAS n'en finit plus d'essuyer ses plaies après le cas Suicide Squad ou encore Mortal Kombat 1 (un succès, mais bien en-deça du précédent).