P.Spencer : pour Starfield (comme pour d'autres), il n'est plus question de sceller des exclusivités P.Spencer : pour Starfield (comme pour d'autres), il n'est plus question de sceller des exclusivités

Très vite mis sur la table des rumeurs il y a un an avant d'être plus ou moins démenti par Phil Spencer, le portage PlayStation 5 (ou autres) de Starfield n'est désormais plus de l'ordre de l'interdiction… selon ce même Spencer.



Répondant à Destin Legarie, le représentant Xbox visiblement au régime (du moins, on l'espère) renvoie loin derrière lui ses discours du « pour l'instant » pour maintenant exprimer clairement que la politique Xbox ne met plus aucune barrière pour sceller une quelconque exclusivité, comprenant comme on s'en doutait qu'il est bien plus viable économiquement parlant de continuer à fournir le Game Pass tout en récoltant des fruits chez la concurrence sans toujours la nommer.



De quoi rebondir, justement, sur de nouvelles sources évoquant un portage prochain de Starfield aussi bien sur PlayStation 5 que Nintendo Switch 2. En attendant, que tout soit multi-supports ou non, on maintient un statut de cas par cas pour ce qui concerne le Day One. Lors du dernier Xbox Direct, on a par exemple noter que South of Midnight sera dans un premier temps PC/Xbox, tandis que Doom : The Dark Ages et Ninja Gaiden 4 (financé par Microsoft) arriveront eux simultanément sur PS5. Ce sera également le cas de The Outer Worlds 2 en fin d'année (et Call of, forcément).