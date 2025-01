Bioware a tourné la page Dragon Age Veilguard Bioware a tourné la page Dragon Age Veilguard

Il n'aura fallu que quelques semaines pour que Dragon Age : The Veilguard soit de l'histoire ancienne. Déjà parce que aucune extension ou DLC ne sera au programme, mais aussi (il faut le reconnaître quand même) parce que le projet aura au moins eu le mérite d'être suffisamment bien fignolé pour ne pas avoir besoin de 35 mises à jour et correctifs.



Bioware vient en effet de publier un nouveau patch corrigeant diverses choses (tout en ajoutant une mention de niveau requis pour certaines quêtes afin d'éviter les mauvaises surprises), accompagné d'un message de remerciements de la part de l'équipe estimant qu'à moins d'un problème de dernière minute, plus rien ne changera désormais. Le message se termine par « Dareth Shiral ! », donc de l'elfique signifiant « Bon voyage ! ».



Sauf portage Switch 2, nous ne devrions plus entendre parler de ce quatrième épisode aux ventes 50 % inférieur aux prévisions d'Electronic Arts, un véritable coup de massue pour Bioware qui avait déjà déçu avec Anthem et Mass Effect Andromeda (certes d'une Team B). Le prochain Mass Effect prend des allures d'ultime chance pour le studio, en espérant pour l'équipe restante que Electronic Arts leur laisse le temps.