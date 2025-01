Ubisoft veut encore faire des économies en se montrant ''sélectif'' sur ses investissements Ubisoft veut encore faire des économies en se montrant ''sélectif'' sur ses investissements

Accompagnant l'annonce du nouveau (petit) report de Assassin's Creed Shadows, Ubisoft a fait savoir poursuivre sa volonté de restructuration avec 200 millions d'euros d'économies supplémentaires à effectuer pour la prochaine année fiscale (à compter du 1er avril 2025) en se montrant « très sélectif sur les investissements », ce qui se traduit dans un beau monde par : de bons jeux, et des jeux qui se vendent bien. Et si possible l'un et l'autre à la fois.



Car même s'il tente une esquive avec plus ou moins de souplesse lors de l'appel aux investisseurs, Yves Guillemot le sait, Tencent regarde attentivement sa proie chancelante, prêt à attendre le bon moment pour sauter dessus. Plusieurs retours de l'industrie dont les sources de Tom Henderson évoquent en effet un bras de fer en interne entre le clan Guillemot et le géant chinois avec ironiquement les mêmes attentes (davantage de billets injectés par Tencent chez Ubisoft) mais pas les mêmes objectifs : les Guillemot veulent garder le plein pouvoir, tandis que Tencent veut poser ses fesses à la sainte table de l'assemblée, et pas pour faire de la figuration.



Pour les Guillemot sous pression, il n'y a plus le choix : il faut petit à petit redorer l'image d'Ubisoft (d'où le nouveau report de AC Shadows pour parfaire l'expérience) et ainsi rassurer autant l'audience que le reste des actionnaires.



En fait, on est quelque part en train de revivre (d'une certaine façon) la tentative d'OPA par Vivendi avant que Ubisoft ne se débarrasse du prédateur en faisant exploser ses revenus avec l'apport des franchises The Division et Ghost Recon Wildlands. Le futur Assassin's Creed Shadows, dont Henderson indique que les précommandes sont très élevées (mais moins que Valhalla) ne sera que la première étape d'une longue route...