Alan Wake II : le mode 40FPS sur PS5 Pro

Petite information pour les possesseurs de PlayStation 5 Pro possesseurs (ou futurs possesseurs) de: Remedy propose une nouvelle MAJ spécialement dédiée pour ajouter le mode 40FPS, permettant de mixer la résolution du mode Performance et les bonus du mode Qualité, Ray-Tracing inclus. La MAJ se permet en outre de stabiliser le frame-rate du mode Performance, et le Ray-Tracing en mode Qualité.C'est tout, et l'on rappellera qu'au dernier rapport pondu le mois dernier,aura réussi à atteindre 1,8 million de ventes, suffisamment pour passer la barre de la rentabilité (budget & marketing) et tout ce qui arrivera sur la longueur & promos ne sera que du bonus. Pour autant, entreet(sachant que Remedy compte faire une team dédiée pour des refontes du genre avec des partenaires), ce n'est pas demain la veille que nous verrons un troisième épisode pour notre écrivain torturé.