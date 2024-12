CD Projekt prendra le risque de l'orientation ''jeu à service'' pour The Witcher : Sirius CD Projekt prendra le risque de l'orientation ''jeu à service'' pour The Witcher : Sirius

Des prochains jeux de la franchise, si l'essentiel des regards sont tournés vers The Witcher 4 (ou qu'importe son nom) avec entre temps, normalement, le remake du premier épisode de la part de Fool's Theory, CD Projekt rappelle l'existence de The Witcher : Sirius, autre nom de code dont on connaît au moins l'orientation multi/coop.



Un projet développé en collaboration avec The Molasse Flood mais qui semble avoir franchement du mal à prendre forme après un reboot plus tôt cette année, qui s'apparente à un bon vieux « jeu à service » comme l'indique ouvertement le studio précité dans sa recherche d'un nouveau Design Director. Rappelons en outre que des micro-transactions sont de l'ordre du possible, sans que rien ne soit encore gravé dans le marbre (CDPR n'a même pas indiqué si ce serait un format Premium ou F2P).



Moins de 10 % des effectifs de CD Projekt Red prête main-forte à The Molasse Flood pour mener le chantier à terme.