UK : pour l'heure, Dragon Age : The Veilguard fait encore moins bien que Star Wars Outlaws

Christopher Dring de GamesIndustry vient donner des nouvelles du marché UK avec quelques déceptions pour les dernières sorties. Oh pas Call of Duty : Black Ops 6 qui s'en sort encore très bien pour sa deuxième semaine en incarnant désormais le troisième plus gros succès de 2024 sur ce territoire, derrière EA Sports FC 24 et EA Sports FC 25. Un des pays du foot on sait…



Non, les déceptions semblent venir de Dragon Age : The Veilguard qui fait plus ou moins autant que Dragon's Dogma II et Final Fantasy VII Rebirth alors que la franchise de Bioware est censée être dans des hauteurs bien plus imposantes. Le constat est encore plus sévère quand on découvre que sur le même laps de temps, il fait « un peu moins » que Star Wars Outlaws, celui qui fut un sacré coup de massue sur le crâne d'Ubisoft.



L'autre contre-performance, c'est Mario & Luigi : L'Epopée Fraternelle qui pour son démarrage (physique) est 23 % en-dessous du remake de Super Mario RPG et 29 % en dessous du remaster de Paper Mario : La Porte Millénaire. Au final, pourquoi faire du neuf ?