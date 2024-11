Mobile : sans surprise, Pokémon TGC Pocket génère déjà des millions de dollars en quelques jours

Les NFT, ça a bien fait rire du monde sauf ceux qui ont investi dedans (ne citons personne en particulier), mais ce n'est pas pour autant qu'il ne peut y avoir de valeur pour un simple objet numérique, encore plus quand il est siglé par Pikachu et sa bande de centaines de copains.C'est ainsi que Mobilegamer.biz (via les données AppMagic) balance son rapport dévoilant le lancement en trombe de: 12,1 millions de dollars de recettes en seulement 4 petits jours, soit 4 fois plus queà l'époque (la sortie fut certes compliquée et en plusieurs temps). Notez que le Japon, gros marché du secteur gacha, représente à lui seul 45 % des dépenses alors que l'audience n'est qu'à 4 %.Pour les intéressés misant sur la chance plutôt que les fonds de leur compte en banque, le jeu propose un pack à récupérer gratuitement chaque jour.