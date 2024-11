VR : un intérêt en chute pour les développeurs

L'article tombe plutôt mal après le précédent mais on ne choisit pas l'actualité et encore moins les coïncidences. C'est après avoir vanté les mérites des (grosses) sorties VR de fin d'année que la « Game Developers Collective » intervient pour donner un son de cloche drastiquement différent après avoir sondé un paquet de développeurs de l'industrie, constatant que la Réalité Virtuelle intéresse de moins en moins de monde, et surtout que les perspectives d'avenir s'effondrent doucement.Plus de la moitié des interrogés (56%) constatent soit une stagnation du marché (38%) soit un début d'effondrement (18%). Sur la totalité, là encore plus de la moitié (53%) ne compte aucunement s'investir dans la VR et 19 % verront bien d'ici 2 ans ou bien plus (en gros si la situation s'arrange), pendant que 21 % sont juste indécis. Sur ceux ne travaillant pas encore dans le secteur, seulement 7 % ont projet de lancer un chantier dans 2 ans au grand maximum.On connaît la théorie du cercle vicieux mais au-delà de ça, c'est l'offre qui pose problème. En dehors des principaux hardware, la gamme Quest continue de dominer mais sur PC, la discrétion reste de mise avec notamment Valve qui communique aujourd'hui davantage sur ses Steam Deck que son SteamVR, et il est inutile de revenir sur l'état dramatique du marché sur consoles (le PSVR2, seul représentant, n'est même plus en production).L'autre fait qui est pointé du doigt, c'est le fameux Apple Vision Pro qui certes est le premier élément d'une gamme pas encore dédiée au grand public, mais dont le véritable impact reste encore sujet à des questions : pour 72 % des sondés, même le grand Apple ne changera rien à la situation.