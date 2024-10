Xbox confirme le lancement record de Black Ops 6 et un gros boost d'abonnés Game Pass Xbox confirme le lancement record de Black Ops 6 et un gros boost d'abonnés Game Pass

Extas1s était donc dans le vrai vu le rapport officiel de la part de Satya Nadella (PDG de Microsoft) qui vient de tomber : Call of Duty : Black Ops 6 a effectué le plus grand lancement de l'histoire de la série… en terme d'audience. Merci le Game Pass hein, et on nous confirme justement que le titre a permis un boost record de nouveaux abonnés pour le service.



Notons également un boost de 60 % de ventes pour les supports PlayStation & Steam par rapport à l'année dernière, ce qui est forcément satisfaisant pour Xbox comme ABK, mais on notera tout de même que la performance est légèrement biaisée vu que Modern Warfare III avait démarré plus mal que la moyenne à cause de son statut d'extension déguisée (mais plein pot).