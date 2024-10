Pour Shawn Layden (ex-PlayStation), la fermeture de Japan Studios n'était pas une surprise Pour Shawn Layden (ex-PlayStation), la fermeture de Japan Studios n'était pas une surprise

Lors d'une interview accordée à la branche japonaise d'IGN, Shawn Layden (ancien boss de PlayStation) est revenu sur l'actuelle situation du jeu vidéo sur l'archipel et même si les développeurs locaux hors Nintendo peuvent encore produire de gros succès, parfois de masse, ils ne sont honnêtement plus les maîtres du monde comme durant les années 90.



Un phénomène qui selon Layden s'explique par le fait que bien trop de développeurs ont loupé le train technologique dès la génération PlayStation 3 :



« A l'époque de la PlayStation 1, les développeurs ont essentiellement utilisé leur expérience en salles d'arcade pour la transposer à la maison. Car c'était un argument de vente. La PS1, c'était ‘Ridge Racer chez vous !' et ‘Tekken chez vous !'. La façon de développer une expérience arcade est aujourd'hui complètement différente de la façon de faire un jeu console, mais sur PlayStation 1, c'était suffisant car c'était une nouveauté. »



« Le problème, c'est que cette expertise n'a pas permis de développer une expérience console. Et quand arrive la PlayStation 3, avec un processeur Cell, comment codez-vous cela ? Ce n'était plus une expérience arcade améliorée mais une expérience PC haut de gamme. Et je pense que c'est de là que vient le décalage pour beaucoup de développeurs japonais, qui ont depuis du mal à revenir au sommet de l'Olympe. »



Et forcément, dans cette masse d'équipe, Layden a souhaité revenir sur le cas de Japan Studios, fermé par PlayStation il y a quelques années pour renaître en « Team Asobi » :



« C'était triste, mais ce n'était pas forcément une surprise. J'adore Allan Becker [ndlr : ancien directeur de Japan Studio] et il a travaillé très dur, mais il y avait un malaise bien trop profond. Vous savez, c'est dur quand un studio n'a pas de succès depuis un certain temps. On en vient à oublier ce que ça fait. Quand vous rencontrez le succès une fois, c'est comme une drogue, et vous vous mettez à courir vers le suivant. Et puis si vous n'avez plus de succès depuis un certain temps, vous oubliez ce que ça fait, et vous commencez même à oublier la façon d'y arriver. »



A ses yeux, le choix d'une renaissance sous une autre forme fut le bon, avec une métaphore très bien trouvée : « C'est comme tailler un bonsaï. Vous le ramenez à son point le plus bas, et voyez si vous pouvez le faire repousser. »



Une métaphore qui pour Layden se ressent d'ailleurs chez beaucoup d'éditeurs japonais qui depuis quelques temps ont souhaité revoir leur politique pour proposer moins de jeux mais avec davantage de qualité (Capcom et SEGA notamment), appuyant l'exemple sur Square Enix qui a coupé ses branches occidentales pour tenter de se ressourcer quasiment exclusivement sur des teams japonaises, et là encore avec moins de jeux.