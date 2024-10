Europe : les tops & flops de septembre Europe : les tops & flops de septembre

GamesIndustry vient nous faire le bilan européen de septembre avec 17,6 millions de jeux vendus le mois dernier, soit un joli bond de 20 % par rapport à l'année dernière, et voici les informations à retenir :



- Le lancement de EA Sports FC 25 est équivalent à celui de 2024 (-2%) mais notons que les ventes de l'édition Premium font un bond de 10 %.

- Ne vous étonnez pas de la présence de The Crew 2 à la 2e place : le titre était vendu 0,99€ pendant quelques jours sur tous les supports.

- Warhammer 40.000 : Space Marine II est en moins d'un mois la 3e meilleure vente de l'année, dépassant celles de Dragon's Dogma II et FFVII Rebirth.

- Astro Bot est l'un des meilleurs lancements pour un platformer (hors Nintendo) sur la dernière décennie : 34 % mieux que Sonic Frontiers, 52 % mieux que Crash Bandicoot 4 et même 7,5 % mieux que Ratchet & Clank : Rift Apart (ce dernier était aidé par les bundles imposés en pleine pénurie).

- The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom se contente de la 8e place mais n'oublions pas que Nintendo est un des seuls tiers (avec 505 Games et Epic) à ne pas fournir les chiffres numériques.



Enfin au rayon des flops : Harry Potter : Quidditch Champions (28e, mais il était offert sur le PS Plus), Dead Rising Deluxe Remaster (48e, mais pas encore de version physique) et Disney's Epic Mickey Rebrushed (83e !).



1. EA Sports FC 25

2. The Crew 2

3. Warhammer 40.000 : Space Marine II

4. Astro Bot

5. Hogwarts Legacy

6. NBA 2K25

7. Grand Theft Auto V (vous connaissez ?)

8. The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom

9. The Crew Motorfest

10. Test Drive Unlimited : Solar Crown